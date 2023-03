Verdi-Streik Flughafen Hamburg Foto: Bodo Marks/Bodo Marks/dpa up-down up-down Tarifkonflikt Warnstreik am Hamburger Flughafen in der Nacht zum Montag Von dpa | 11.03.2023, 10:44 Uhr

Passagiere am Hamburger Flughafen müssen sich am Montag erneut auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 2000 Beschäftigte am Flughafen mit Beginn der Nachtschicht am Sonntag gegen 22.00 Uhr zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Die betroffenen Unternehmen eine, „dass der Flugverkehr längst wieder boomt und sie sehr gut verdienen“, sagte Gewerkschaftssekretär Lars Stubbe am Samstag.