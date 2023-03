Warnstreiks - Flughafen Hamburg Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Luftverkehr Warnstreik am Hamburger Flughafen beginnt: Flüge fallen aus Von dpa | 13.03.2023, 05:17 Uhr

Am Hamburger Flughafen hat am Sonntagabend ein Warnstreik von Beschäftigten begonnen. „Der Streik ist pünktlich losgegangen“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Lars Stubbe der Deutschen Presse-Agentur. Für Montag sind nach Angaben des Flughafens alle 123 ursprünglich geplanten Starts abgesagt und auch mindestens 50 der ursprünglich 121 vorgesehenen Landungen in Hamburg.