Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Warnschüsse: 28-Jähriger bedroht Pärchen mit Messer Von dpa | 14.05.2023, 13:31 Uhr

Ein 28-jähriger Mann ist am Samstagabend in Hamburg-Stellingen vorläufig festgenommen worden, nachdem er aus noch ungeklärten Gründen ein Pärchen in einem Lokal mit einem Messer bedroht hat. Laut Polizeiangaben von Sonntag gaben die Beamten vor Ort mehrere Warnschüsse ab. Erst durch den anschließenden Einsatz von Pfefferspray war es den Polizisten möglich, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über zwei Promille, so die Polizei. Am Sonntagmorgen wurde der 28-jährige Mann medizinisch untersucht, der Amtsarzt ordnete die Einweisung in eine Psychiatrie an. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.