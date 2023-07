Warburg Bank Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Bundestag Warburg-Skandal: Koalition lehnt Untersuchungsausschuss ab Von dpa | 03.07.2023, 15:46 Uhr

Bei der Aufklärung des Steuerskandals bei der Hamburger Warburg-Bank will die Ampelkoalition den Antrag der Union zur Einsetzung eines Bundestags-Untersuchungsausschusses ablehnen. Das geht aus einem am Montag bekanntgewordenen Schreiben der Koalitionsfraktionen SPD, Grüne und FDP an die Unionsfraktion hervor.