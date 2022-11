Weihnachtsmarkt in Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Kultur Wandsbeker Winterzauber eröffnet Glühwein-Saison Von dpa | 04.11.2022, 14:54 Uhr

Als erste weihnachtliche Veranstaltung der Stadt hat am Freitag in Hamburg der Wandsbeker Winterzauber eröffnet. Auf dem Wandsbeker Marktplatz ist eine 240 Quadratmeter große „Like-Ice-Schlittschuhbahn“ aufgebaut, die aus Kunststoff besteht und ohne teure Energie betrieben wird. Erste Kinder drehten am Freitag ihre Runden.