Walross Odin Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild up-down up-down Wissenschaft Walrossbulle Odin ist wieder gefragt Von dpa | 30.11.2022, 15:17 Uhr

Odin hat wieder eine Braut. Der Walrossbulle aus dem Hagenbeck Tierpark in Hamburg hat seit kurzem Damenbesuch. Die Walrossdame Ninotschka aus dem belgischen Zoo Pairi Daiza darf die nächsten Monate mit Europas einzigem Walrosszuchtbullen im Eismeer plantschen, wie Hagenbeck am Mittwoch mitteilte. Ende November sei Ninotschka in Begleitung ihrer Tierpflegerin nach Hamburg gereist.