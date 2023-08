Wohnungsdurchsuchung Waffen und mögliche Handgranaten bei 51-Jährigen gefunden Von dpa | 24.08.2023, 17:15 Uhr Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Hamburg-Eidelstedt hat die Polizei Schusswaffen und mögliche Handgranaten gefunden. Die Beamten seien am Donnerstagmorgen angerückt, weil der 51 Jahre alte Wohnungsinhaber im Verdacht stehe, ein Hitler-Bild in einer WhatsApp-Gruppe gepostet zu haben, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering. Gegen den Mann werde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Die sichergestellten Waffen seien „Zufallsfunde“ gewesen.