Hilfsorganisationen Wärmebus auf Spendentour: Sammelaktion in Hamburg Von dpa | 19.10.2022, 11:06 Uhr

Pünktlich zum Beginn der kalten Jahreszeit begibt sich ein Wärmebus wieder auf Spendentour in Hamburg. Zum dritten Jahr in Folge unterstützt der Bus der Hamburger Hochbahn AG damit die Aktion #wärmegeben von Hanseatic Help, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Mittwoch. Der gemeinnützige Verein will mit der Aktion verhindern, dass Menschen in den Wintermonaten frieren müssen - insbesondere die, die kein festes Dach über dem Kopf haben.