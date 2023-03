Deutschlandticket Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Vorverkauf für Deutschlandticket beginnt Montag in Hamburg Von dpa | 28.03.2023, 14:37 Uhr

Der Vorverkauf für das deutschlandweit gültige 49-Euro-Ticket startet in Hamburg am kommenden Montag. Ab 1. Mai können die Abonnenten des Deutschlandtickets alle öffentlichen Verkehrsmittel im Nah- und Regionalverkehr nutzen, wie Hamburgs Senator für Verkehr und Mobilitätswende, Anjes Tjarks (Grüne), am Dienstag erklärte.