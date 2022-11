Vorlesetag Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild up-down up-down Literatur Vorlesetag: Fast 750.000 Vorlesende und Zuhörende erwartet Von dpa | 18.11.2022, 03:03 Uhr

Beim 19. bundesweiten Vorlesetag wollen am Freitag wieder viele Menschen ein Zeichen für das Vorlesen setzen. Auch in diesem Jahr wird Deutschlands größtes Vorlesefestival von zahlreichen Prominenten unterstützt. So werden unter anderem Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), den Kindern vorlesen. Schauspielerin Natalia Avelon und Journalist Mirko Drotschmann beteiligen sich ebenfalls. Der Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative der Wochenzeitung „Die Zeit“, der Stiftung Lesen in Mainz und der Deutschen Bahn Stiftung.