Regenbogenfarben an der Alsterfontäne Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Tourismus Vorbereitungen für Start von Hamburgs Alsterfontäne laufen Von dpa | 02.06.2023, 13:08 Uhr

Eigentlich fangen die Vorbereitungen für die Hamburger Fontäne auf der Binnenalster am Jungfernstieg schon im Januar an. Dann wird gewartet und repariert und geschraubt. In diesem Jahr aber musste erst der Senat sein „Go“ geben. Deshalb sprudelt es viel später.