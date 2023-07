Blindgänger im Hamburger Schanzenviertel Foto: Bodo Marks/Bodo Marks/dpa up-down up-down Hamburg Vorbereitungen für Blindgänger-Entschärfung in vollem Gang Von dpa | 17.07.2023, 19:50 Uhr

In Hamburg sind im Schanzenviertel die Vorbereitungen für die Entschärfung einer britischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg voll angelaufen. Die komplette Räumung in einem Sperrradius von 300 Metern sei eingeleitet, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. In dem Bereich seien etwa 5000 Menschen gemeldet, die ihre Wohnungen verlassen müssten. Wann die Entschärfung der 500-Pfund-Bombe beginnen könne, sei noch nicht absehbar.