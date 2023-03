Waffe Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Vor Amoktat viel weniger Kontrollen bei Waffenbesitzern Von dpa | 29.03.2023, 18:06 Uhr

Im Jahr vor dem Amoklauf eines 35-Jährigen in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas mit acht Toten hat es deutlich weniger Kontrollen bei Waffenbesitzern gegeben als zuvor. Insgesamt habe es im vergangenen Jahr in Hamburg nur 216 angekündigte und unangekündigte Besuche bei Waffenbesitzern gegeben - nach 665 Kontrollen im Jahr 2020, sagte eine Polizeisprecherin der Wochenzeitung „Die Zeit“. 2021 sei die Zahl der Kontrollbesuche nicht erfasst worden. Insgesamt besäßen in der Hansestadt 8145 Männer und Frauen legal rund 37.830 Pistolen, Gewehre und andere Schusswaffen.