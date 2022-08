ARCHIV - Leitet künftig die Hamburger Gedenkstätten-Stiftung: Oliver von Wrochem. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild FOTO: Jonas Walzberg up-down up-down Personalie Von Wrochem leitet die Hamburger Gedenkstätten-Stiftung Von dpa | 15.08.2022, 12:13 Uhr

Oliver von Wrochem wird neuer Leiter der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen. Der 1968 geborene Historiker übernehme die Nachfolge von Detlef Garbe, der Ende Juni in den Ruhestand gegangen war, teilte die Stiftung am Montag mit.