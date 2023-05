Einsatzkräfte kümmern sich um den verletzten Mann. Foto: HamburgNews/Seemann up-down up-down 5000 Teilnehmer bei Demos Polizist stößt Demonstrant zu Boden – Mann bei 1. Mai-Demo in Hamburg schwer verletzt Von Hamburg News und dpa | 02.05.2023, 07:03 Uhr

Am Rande der Demonstrationen zum 1. Mai hat es in Hamburg einen Schwerverletzten gegeben. Zu schweren Krawallen wie in früheren Jahren kam es nicht.