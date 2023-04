Für die 95-Jährige Heimbewohnerin aus Hamburg kam jede Hilfe zu spät. Symbolfoto: Nicolas Armer up-down up-down Vor einem Pflegeheim Von Lkw überrollt: Seniorin stirbt nach Verkehrsunfall in Hamburg-Poppenbüttel Von shz.de | 18.04.2023, 13:09 Uhr

Tragischer Unfall vor einem Pflegeheim in Hamburg-Poppenbüttel: Dort wurde am Montagnachmittag eine 95-jährige Bewohnerin von einem Lkw erfasst und überrollt. Sie starb noch am Unfallort.