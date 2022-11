Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsunfall Von Lastwagen erfasst: Fußgänger in Hamburg tödlich verletzt Von dpa | 09.11.2022, 10:18 Uhr

In Hamburg ist am Mittwochmorgen ein Fußgänger von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Die Ermittlungen zu dem Unfall am Schiffbeker Weg würden noch laufen, sagte ein Polizeisprecher. Deshalb könnten noch keine weiteren Angaben gemacht werden.