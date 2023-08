Gesellschaft Volksinitiative gegen das Gendern zustande gekommen Von dpa | 17.08.2023, 15:24 Uhr Illustration - Gendersprache Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down

Die Hamburger Volksinitiative „Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung“ ist nach Angaben des Senats zustande gekommen. „Die Prüfung der eingereichten Unterschriften durch die zuständigen Bezirksämter hat ergeben, dass für die Volksinitiative mindestens 10.000 Unterschriften von zur Bürgerschaft Wahlberechtigten vorliegen“, heißt es in einer Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft.