Hamburger Sommerdom Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Freizeit Volksfest Sommerdom beginnt: Eine Million Besucher erwartet Von dpa | 21.07.2023, 03:47 Uhr

Zum Hamburger Sommerdom erwarten die Veranstalter in den kommenden Wochen mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher. Am Freitag (15.00 Uhr) startet das Volksfest, bei dem es zwei Neuheiten gibt. Erstmals dabei ist das Fahrgeschäft „Heidi the Coaster“, das den Veranstaltern zufolge der „Wilden Maus“ ähnelt. Auch „Mike's Pitstop“ hat beim Sommerdom Premiere. Dies ist nach Angaben der Veranstalter ein Spaß-Parcours auf vier Etagen - unter anderem mit wackeligen Böden und Laufrädern.