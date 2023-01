Die Hamburger Alsterschwäne warten auf die Unterbringung in ihrem neuen Quartier. Foto: Citynewstv up-down up-down Vogelgrippe breitet sich aus Schutz vor dem Virus: Hamburger Alsterschwäne ziehen in Zeltanlage ein Von Citynewstv | 07.01.2023, 14:47 Uhr

An diesem Wochenende wurde in Hamburg eine Zeltanlage aufgebaut, in der die Alsterschwäne bis zum Frühling vor dem tödlichen H5N1-Virus geschützt werden sollen.