Das Top-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf und dem ehemaligen HSV-Coach Daniel Thioune sorgte für eine Menge glückliche Gesichter im Hamburger Lager.

Der Heimauftritt des neuen Tabellenführers vor 49.616 Zuschauern im Volksparkstadion war von Anfang an souverän. „Das ist das, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wussten, dass es in den letzten zwei Spielen zu Beginn etwas holprig war“, sagte Kapitän Sebastian Schonlau. Von Unsicherheit war nicht eine Sekunde die Spur.

Vereinslegende Felix Magath glaubte schon vor ein paar Wochen fest an den Aufstieg des Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga: „Die Zeit ist gekommen“, sagte er. Doch was glauben Sie? Wird der HSV in diesem Jahr den Aufstieg endlich packen? Stimmen Sie ab – auch ohne Abo.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.