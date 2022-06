Verdi-Fahnen während einer Demonstration. Foto: Ole Spata/dpa/Symbolbild FOTO: Ole Spata Gewerkschaft Vierte Tarifrunde: Verdi fordert besseres für Hafenarbeiter Von dpa | 20.06.2022, 14:06 Uhr

Vor der vierten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt um die Bezahlung der Hafenarbeiter an Deutschlands Seehäfen hat die Gewerkschaft Verdi die Arbeitgeber zu einem deutlich verbesserten Angebot aufgefordert. „Das zuletzt vorgelegte Angebot ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber reicht noch nicht aus“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth am Montag.