Brände Vierköpfige Familie mit Leiter aus Wohnung gerettet Von dpa | 13.02.2023, 09:02 Uhr

Eine vierköpfige Familie ist bei einem Brand in Hamburg-Billstedt mit einer Leiter aus ihrer Wohnung gerettet worden. Die Familie war gegen Mitternacht wegen des Feuers und des Brandrauches eingeschlossen und konnte sich nicht mehr selbst befreien, wie die Feuerwehr am Montag in Hamburg mitteilte. Mutter, Vater und zwei Kleinkinder konnten unverletzt aus dem zweiten Obergeschoss geholt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Möbel in der Wohnung Feuer gefangen.