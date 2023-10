Hamburg-Stellingen Vierjähriges Kind nach Auffahrunfall in Lebensgefahr Von dpa | 15.10.2023, 08:25 Uhr | Update vor 32 Min. Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein vier Jahre altes Kind ist bei einem Auffahrunfall in Hamburg-Stellingen lebensgefährlich verletzt worden. Ein 35-Jähriger war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf das Fahrzeug eines 25-Jährigen aufgefahren, wie ein Sprecher des Lagezentrums in Hamburg sagte. Demnach bremste der jüngere Fahrer mit seinem Wagen an einer roten Ampel ab und es kam zu dem Unfall.