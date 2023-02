Das gekenterte Motorboot liegt im Stadtteil Allermöhe auf der Dove Elbe an einem Steg. Foto: Daniel Bockwoldt up-down up-down Nächtlicher Einsatz in Hamburg Missglücktes Wendemanöver: Vier Verletzte bei Bootsunfall auf der Dove Elbe Von dpa | 25.02.2023, 08:34 Uhr

Vier Menschen mussten am späten Freitagabend aus einem Nebenarm der Elbe in Hamburg-Allermöhe gerettet werden. Sie kamen in ein Krankenhaus.