Mithilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach vier Unbekannten, die einen 34-Jährigen in der Hamburger U-Bahnlinie 1 zwischen den Stationen Farmsen und Oldenfelde geschlagen und dabei schwer verletzt haben.

Die Tat ereignete sich bereits am 15. Oktober vergangenen Jahres um 6.20 Uhr morgens. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge hatten sich der damals 34-Jährige und seine 28-jährige Begleiterin auf dem Heimweg befunden, als es in der U1 aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit mit dem Quartett kam. Im weiteren Verlauf schlugen die Unbekannten abwechselnd auf den 34-Jährigen ein. Teilweise hielt ihn einer der Täter dabei von hinten im sogenannten Schwitzkasten fest.

Mann kommt der Schlägerei in Hamburger U1 ins Krankenhaus

An der Haltestelle Oldenfelde angekommen, flüchteten die Täter aus der Bahn in unbekannte Richtung.

Ein Rettungswagen transportierte den Geschädigten unter anderem mit einer schweren Kopfverletzung zur stationären Behandlung in eine Klinik. Da die bisherigen polizeilichen Maßnahmen nicht zur Identifizierung des Quartetts geführt haben, erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Beschluss zu einer Öffentlichkeitsfahndung.

So wurden die Tatverdächtigen beschrieben:

Person 1: männlich

15 bis 18 Jahre alt

schlank

kurze, hellbraune Haare

auffallend spitze Nase

bekleidet mit einer weißen Hose, einer roten Jacke mit drei Streifen, einer schwarzen Daunenjacke mit Fellkragen und einer schwarzen, glitzernden Weste

Brille mit dunklem Rand Person 2: männlich

15 bis 18 Jahre alt

schlank

kurze, hellbraune Haare

auffallend breite Nase

bekleidet mit einem Pullover mit weißen Aufdruck auf der linken Brust und einem Mund-Nasen-Schutz Person 3: männlich

15 bis 18 Jahre alt

schlank

kurze, hellbraune Haare und dunkle Augenbrauen

auffallend breite Nase und offenbar geschwollene Augen

bekleidet mit einer schwarzen Jacke Person 4: männlich

15 bis 18 Jahre alt

schlank

braune, lockige Haare und braune Augenbrauen

bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose sowie einem blauen Pullover mit dem Aufdruck „Champion“



Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0404286/56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.