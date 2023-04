Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Festnahme Vier mutmaßliche Einbrecher in Hamburg gestellt Von dpa | 16.04.2023, 14:05 Uhr

Vier mutmaßliche Einbrecher konnten in Hamburg-Wilstorf und in Hamburg-Altona festgenommen werden. Je zwei Männer versuchten ohne größeren Erfolg in der Nacht auf Samstag in Häuser einzubrechen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Zeugin beobachtete in Wilstorf zwei verdächtige Männer und alarmierte die Polizei. Einen 28- und einen 44-Jährigen mit Werkzeug konnten die Beamten in der Nähe des Einbruchortes feststellen und vorläufig festnehmen. In Altona versuchten ein 45- und ein 51-Jähriger durch Türrütteln in ein Haus zu gelangen. Nachdem dies nicht klappte, brachen sie in ein Mehrfamilienhaus ein, kamen aber in keine Wohnung rein. Alle vier Männer wurden aus mangelnden Haftgründen wieder freigelassen.