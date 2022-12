Baustelle Elbtower Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Immobilien Vier Meter dicke Bodenplatte für Elbtower gegossen Von dpa | 19.12.2022, 15:05 Uhr

Für den geplanten Elbtower in der Hamburger HafenCity ist eine vier Meter dicke Bodenplatte gegossen worden. Dafür seien trotz Minusgrade in 50 Stunden rund 11.000 Kubikmeter Beton eingebracht worden, teilte ein Sprecher des Projektentwicklers Signa Real Estate am Montag mit. Der voraussichtlich 950 Millionen Euro teure Elbtower soll bis 2026 fertiggestellt sein. Mit seinen 65 Stockwerken und 245 Metern Höhe soll er - hinter dem Commerzbank-Turm und dem Messeturm in Frankfurt - das dritthöchste Hochhaus Deutschlands werden. Etwa 50 Prozent der Flächen seien bereits vermietet. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.