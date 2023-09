Hamburg Vier Konzerte: Simple Minds kommen 2024 nach Deutschland Von dpa | 11.09.2023, 10:42 Uhr | Update vor 19 Min. Simple Minds Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down

Die schottische Band Simple Minds („Don't You (Forget About Me)“) kommt 2024 für vier Konzerte nach Deutschland. Im Frühjahr spielen die Musiker rund um die beiden verbliebenen Gründungsmitglieder Sänger Jim Kerr und Gitarrist Charlie Burchill ihr Auftaktkonzert am 10. April in der Barclays-Arena in Hamburg, wie der Veranstalter am Montag mitteilte. Im Anschluss treten sie in Berlin (11. April), Frankfurt (12. April) und München (13. April) auf. Special Guests werden die schottischen Rocker Del Amitri sein.