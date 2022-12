Der Prozess wegen Raubes gegen einen 44-Jährigen wurde am Donnerstag beendet. Foto: Markus Scholz up-down up-down Urteil gegen Familienvater Vier Jahre Haft für Überfälle auf Hamburger Biomärkte Von dpa | 15.12.2022, 16:51 Uhr

Er überfällt in Hamburg mehrmals maskiert Biomärkte – in der Hand eine Softair-Waffe. Schluchzend berichtet der 44 Jahre alte Vater einige Monate später vor dem Landgericht, wie es so weit kommen konnte. Nun ist das Urteil gefallen.