Ironman-Radrennen auf dem Ballindamm: Hier kommt es bereits am Freitag, 2. Juni, zu Sperrungen. Foto: dpa up-down up-down Freitag erste Sperrungen Ironman am Sonntag: Viele Straßen in Hamburg übers Wochenende gesperrt Von Guido Behsen | 01.06.2023, 12:36 Uhr

Vom Zollenspieker über die Innenstadt bis nach Othmarschen: Rund um den Langdistanzmarathon „Ironman“ am Sonntag in Hamburg kommt es in der ganzen Stadt wieder zu Sperrungen. Ein Überblick.