Gänseküken in Hamburg Foto: Christian Charisius/dpa Tiere Viele Gänseküken an Binnenalster und Gewässern unterwegs Von dpa | 31.05.2023, 08:01 Uhr

Flausch-Alarm an Hamburgs Gewässern: Zahlreiche Enten- und Gänsepaare haben Nachwuchs bekommen. Deshalb sind nun an einigen Gewässern viele Küken unterwegs. An einem Ort fällt es besonders auf.