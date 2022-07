ARCHIV - Autos stehen im Stau. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Verkehr Viel Ferienverkehr im Norden - Staus auf A1 und A7 Von dpa | 16.07.2022, 14:21 Uhr

Reiseverkehr und Baustellen haben am Samstag erneut volle Straßen im Norden verursacht. „Wie erwartet ist heute sehr viel los“, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Mittag in Hamburg. Besonders betroffen waren die A1 und die A7. So staute es sich auf der A1 nach Angaben des ADAC aufgrund eines Unfalls zwischen Bad Oldesloe und dem Kreuz Lübeck. Es sei mit mindestens einer Stunde Zeitverlust zu rechnen. In Richtung Süden gab es zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Pansdorf rund 7 Kilometer Stau.