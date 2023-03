Vicky Leandros gibt Zusatzkonzert in der Elphi Foto: Jan Woitas/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Vicky Leandros startet Abschiedstournee in der Elphi Von dpa | 25.03.2023, 16:46 Uhr

Vicky Leandros hat in den vergangenen 50 Jahren weltweit auf der Bühne gestanden. Nun will die 70-Jährige zum letzten Mal auf Tour gehen. Auftakt dazu war in der Elbphilharmonie in ihrer Heimatstadt Hamburg. Dort erklärte sie auch, warum nun Schluss sein soll.