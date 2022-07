ARCHIV - Vicky Leandros. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild FOTO: Georg Wendt up-down up-down Musik Vicky Leandros kündigt zwei Konzerte in Elbphilharmonie an Von dpa | 22.07.2022, 08:55 Uhr

Die Sängerin Vicky Leandros wird im Frühjahr 2023 zwei Konzerte in der Elbphilharmonie in Hamburg geben. Die Künstlerin werde anlässlich ihres 70. Geburtstages im August 2022 am 25. März 2023 zweimal in dem berühmten Konzerthaus auftreten, wie der Veranstalter am Freitag in Hamburg mitteilte. Die Konzerte sollen der Auftakt zum großen Jubiläumsjahr sein. „Wir sollten unser Leben lieben und in all seiner Gänze bewusst „erleben“. In diesem wunderschönen Konzerthaus möchte ich gemeinsam mit dem Publikum auf eine persönliche und musikalische Zeitreise gehen und natürlich mit ihnen das Leben feiern“, sagte Leandros laut Mitteilung dazu.