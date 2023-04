Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Verwaltungsgericht verhandelt Klage des Islamischen Zentrums Von dpa | 27.04.2023, 22:26 Uhr

Das Verwaltungsgericht Hamburg verhandelt am heutigen Freitag (10.00 Uhr) über eine Klage des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) gegen die Stadt. Dabei geht es um die Einstufung des Zentrums als extremistisch durch das Landesamt für Verfassungsschutz. Das IZH, das die Blaue Moschee an der Alster betreibt, wird vom Verfassungsschutz als Außenposten des iranischen Regimes in Europa gesehen und steht seit Jahrzehnten unter Beobachtung.