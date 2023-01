Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsberuhigung Verwaltungsgericht gibt grünes Licht für „freiRaum Ottensen“ Von dpa | 12.01.2023, 13:53 Uhr

Das Hamburger Verwaltungsgericht hat im zweiten Anlauf grünes Licht für eine im Rahmen des Projekts „freiRaum Ottensen“ geplante Verkehrsberuhigung gegeben. Es lehnte zwei Eilanträge von Anwohnern beziehungsweise Gewerbetreibenden ab, die sich gegen eine Durchfahrtsbeschränkung für Autos in einem Teil der Großen Brunnenstraße in Ottensen richteten. Die Beschränkung sei rechtens, teilte das Bezirksamt Altona am Donnerstag mit. Mit der Maßnahme soll mehr Platz für Fuß- und Radverkehr geschaffen werden; im Gegenzug verschwinden Parkplätze für Autos. Die Sperrung war im Oktober zunächst aus formalen Gründen gekippt worden.