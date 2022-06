Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) spricht im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild FOTO: Michael Kappeler Helmut-Schmidt-Universität Verteidigungsministerin bei Beförderungsappell in Hamburg Von dpa | 18.06.2022, 01:20 Uhr | Update vor 6 Min.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat am Samstag an der feierlichen Beförderung von rund 400 Offiziersanwärterinnen und Offiziersanwärtern in Hamburg teilgenommen. Die Studierenden der Helmut-Schmidt-Universität wurden auf dem Campus der Bundeswehr-Uni zu Offizieren befördert. Zuvor schritt die Ministerin gemeinsam mit Universitätspräsident Klaus Beckmann die Front der Truppe in Paradeaufstellung ab und hielt eine Ansprache.