Landgericht Verteidigung: Maximal sechs Jahre für Messerangriff Von dpa | 20.02.2023, 18:11 Uhr

Im Prozess um einen beinahe tödlichen Messerangriff auf eine junge Frau in Hamburg-Billstedt hat die Verteidigung eine Strafe von maximal sechs Jahren Haft gefordert. Die Tat des 29 Jahre alten Angeklagten sei als versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher und schwerer Körperverletzung zu werten, erklärte die Anwältin am Montag nach Angaben eines Gerichtssprechers in ihrem nicht-öffentlichen Plädoyer.