Versuchter Raubüberfall: Polizei fahndet nach Täter Von dpa | 05.10.2022, 16:19 Uhr

Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Kiosk Mitte April in der Hamburger Innenstadt sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Täter. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Unbekannte die Verkäuferin eines Kiosks im Tiefgeschoss der Bahnanlagen im Bereich der Europa-Passage mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe der Tageseinnahmen aufgefordert. Als eine Kundin das Geschäft betrat, flüchtete der Mann ohne Beute in Richtung S-Bahn.