Versuchter Mord: Neuer Prozess gegen Mutter nach Revision 07.09.2022

Eine 37 Jahre alte Frau steht wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten Mordes an ihrer Tochter von heute an erneut in Hamburg vor dem Landgericht. Der Bundesgerichtshof hatte im Mai ein Urteil des Landgerichts gegen die Krankenschwester teilweise aufgehoben. Die Frau war im September 2021 wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt worden.