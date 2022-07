ARCHIV - Eine Darstellung der Göttin Justitia. Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Koall up-down up-down Justiz Versuchter Mord nach Trinkgelage in Hamburg: Prozess startet Von dpa | 07.07.2022, 04:05 Uhr

Nach einem Trinkgelage soll ein heute 53-Jähriger in seiner Wohnung in Hamburg versucht haben, eine Frau mit einem Schal zu erwürgen. Nun muss sich der Mann unter anderem wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Am Donnerstag (8.00 Uhr) beginnt der Prozess gegen den Deutschen vor dem Hamburger Landgericht.