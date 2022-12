Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down St. Georg Versuchter Kupferdiebstahl an Hamburger Mariendom Von dpa | 09.12.2022, 15:22 Uhr

Ein 33-Jähriger hat vermutlich mit einem Komplizen versucht, Kupferregenrinnen vom Mariendom in Hamburg-St. Georg zu stehlen. Eine Anwohnerin bemerkte am Freitagmorgen Sägegeräusche und sah, wie zwei Männer Kupferrinnen von der Kirche entfernten, wie die Polizei mitteilte. Beamte nahmen den 33-Jährigen in der Nähe des Tatorts fest und fanden Werkzeug und Kupferrinnenhalterungen bei ihm. In der Nähe lagen auch Kupferrinnen, die vermutlich abtransportiert werden sollten. Der 33-Jährige wurde aus Mangel an Haftgründen entlassen. Die Polizei sucht nach dem Komplizen.