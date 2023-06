Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Osterbekkanal Verschwundener Radfahrer nach Unfall bislang nicht gefunden Von dpa | 09.06.2023, 16:24 Uhr

Nach einem Unfall eines Rennradfahrers in Hamburg am Osterbekkanal ist dieser noch nicht gefunden worden. Ein Zeuge habe am Donnerstagabend nahe einer Brücke über den Osterbekkanal einen Aufschrei und einen dumpfen Knall gehört sowie ein kaputtes Rennrad an einem beschädigten Zaun gefunden, sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Freitag. Da hinter dem Zaun eine Böschung in den Kanal hinunterführt, wurde zunächst davon ausgegangen, dass die Person nach dem Unfall in den Kanal gefallen sei. Einsatzkräfte und Taucher suchten diesen sowie die Umgebung daraufhin großflächig ab.