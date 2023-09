Die seit Sonntag vermisste 13-Jährige aus Hamburg-Eidelstedt ist wieder da. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, wurde das Mädchen am Mittwoch gegen Mitternacht in Burgdorf bei Hannover wohlbehalten angetroffen.

Hinweise auf eine Straftat lagen nicht vor. Die 13-Jährige wurde an das Jugendamt übergeben.