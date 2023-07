Mit Hilfe einer Personenbeschreibung hatte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 13-Jährigen aus dem Stadtteil Eppendorf gefahndet.

Den bisherigen Erkenntnissen des LKA 145 zufolge verließ die Minderjährige am frühen Mittwochnachmittag (19. Juli) ihre Unterbringung in der Martinistraße. Seitdem war ihr Aufenthaltsort unbekannt. Am Mittwoch kurz vor Mitternacht wurde das Mädchen durch eine Streifenwagenbesatzung wohlbehalten am S-Bahnhof Ohlsdorf angetroffen und anschließend zu ihrer Unterbringung in Eppendorf transportiert.