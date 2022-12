Der Mann ist orientierungslos und dement. Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Hamburg-Eppendorf Vermisstenfahndung erledigt: 75-Jähriger in Hannover angetroffen Von shz.de | 18.12.2022, 08:20 Uhr | Update vor 58 Min.

Der 75-Jährige, der am Samstag aus dem Universitätsklinikum in Eppendorf verschwunden war, wurde in Hannover am Bahnhof angetroffen.