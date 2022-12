Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Verletzte bei Kollision mit Ampel nach Flucht vor Polizei Von dpa | 24.12.2022, 10:24 Uhr

Nach der Flucht vor der Polizei ist ein Auto in Hamburg mit einem Ampelmast kollidiert. Dabei wurden ein 16-Jähriger sowie zwei 17-Jährige verletzt, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Die Polizei hatte am späten Freitagabend versucht, den Wagen anzuhalten, woraufhin die Insassen flüchteten. Bei der Verfolgungsjagd prallte das Auto im Stadtteil Farmsen-Berne gegen die Ampel. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Zwei weitere Personen sind noch flüchtig, wie der Polizeisprecher weiter sagte.