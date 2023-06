Hamburger Rathaus Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Sportevent Verkehrsbehinderungen in Hamburg wegen des Halbmarathons Von dpa | 25.06.2023, 02:48 Uhr

Wegen des Hella Halbmarathons kommt es am Sonntag in Hamburg zu Verkehrsbehinderungen - im Westen der Stadt, in der Innenstadt sowie rund um die Alster. Rund 350 Skater werden um 8.30 Uhr starten, etwa 10.500 Läufer ab 9.00 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Das Sportevent soll gegen 13.30 enden, die Abbaumaßnahmen sollen bis etwa 15.00 Uhr andauern.