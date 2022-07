Fahrzeuge stehen auf einer Autobahn im Stau. Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild FOTO: Mia Bucher up-down up-down Verkehr Verkehr in Hamburg trotz A7-Sperrung noch entspannt Von dpa | 23.07.2022, 11:53 Uhr

Die Sperrung der Autobahn 7 in Hamburg-Bahrenfeld wegen Bauarbeiten für einen Lärmschutztunnel in Fahrtrichtung Süden hat am Samstagvormittag zunächst zu keinen Behinderungen geführt. Es laufe noch „ganz entspannt“, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle. In der Stadt werde der Verkehr aber langsam etwas dicker. Südlich des Elbtunnels laufe es stockend.